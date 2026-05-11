Francesca Manzini travolta dalle accuse al GF Vip | Hai messo Raul nei guai

Durante la diretta del Grande Fratello VIP, un bacio tra una concorrente e un altro partecipante ha provocato reazioni tra gli altri inquilini. Alcuni concorrenti hanno espresso preoccupazione, commentando che l’episodio avesse creato tensioni e discussioni all’interno della casa. La concorrente coinvolta è stata poi oggetto di accuse da parte di altri partecipanti, che hanno definito il racconto dell’episodio come “pericoloso”. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato dai diretti interessati.

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Il bacio con Raul Dumitras scatena una bufera nella Casa del GF Vip. Francesca Manzini finisce al centro delle accuse di alcuni concorrenti che parlano di un racconto 'pericoloso' da parte dell'imitatrice. Nuova tensione nella Casa del Grande Fratello Vip in vista della puntata di martedì. Al centro delle polemiche torna ancora una volta Francesca Manzini, protagonista di un acceso confronto con diversi coinquilini, in particolare con Alessandra Mussolini e Antonella Elia, dopo le pesanti accuse rivolte a Raul Dumitras. Il bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras scatena il caos Al centro delle polemiche torna ancora una volta Francesca Manzini, protagonista di un acceso confronto con diversi coinquilini, in particolare con Alessandra Mussolini e Antonella Elia, dopo le pesanti accuse rivolte a Raul Dumitras.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Francesca Manzini travolta dalle accuse al GF Vip: “Hai messo Raul nei guai" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Francesca Manzini al GF Vip finge o è sincera?”, i dubbi nella Casa: dalle accuse alle reazioni “esagerate”Francesca Manzini sta fingendo o è davvero così? È questa la domanda che molti inquilini del GF Vip, a cominciare da Paola Caruso e Alessandra... GF Vip, lite furiosa tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: ‘Inventi tutto, metti la gente nei guai’La festa swing finisce nel peggiore dei modi: Antonella Elia e Alessandra Mussolini attaccano Francesca davanti a tutta la Casa Nella casa del Grande... Argomenti più discussi: GF Vip, Francesca Manzini massacrata nella Casa: Non fidarti più di nessuno. E Todaro spiazza tutti parlando dell’ex; GF Vip, Marco Berry travolto dopo la lite con Francesca Manzini: Ha superato una linea rossa. Lucarelli lo massacra; Alessandra Mussolini pronta a lasciare la Casa; Antonella Elia perde le staffe con Francesca Manzini al Gf Vip 2026 | Che co*lioni! Intelligenza è.