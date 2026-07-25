Lo staff della nazionale italiana di calcio è pronto, manca solo la firma sul contratto. L’accordo prevede un compenso di 1,5 milioni di euro all’anno fino al 2030, più bonus legati alla qualificazione agli Europei, al passaggio del girone e alla conquista del Mondiale. Il contratto è stato concordato, ma non è stato ancora firmato. La trattativa è in fase conclusiva, mentre i dubbi di Malagò sulla scelta rimangono.

C'è l'accordo - contratto da 1,5 milioni di euro l'anno fino al 2030 più bonus legati alla qualificazione ai prossimi Europei, al passaggio del girone e alla conquista del pass Mondiale dopo tre clamorosi flop - ma non ancora la firma. Potrebbe arrivare nel weekend ma probabilmente tutto sarà rimandato a martedì 28 luglio, quando a Roma è in programma il prossimo consiglio federale. Dopo il 'no' del sogno Pep Guardiola, Andrea Pirlo è pronto a prendersi la Nazionale e rimetterne insieme i pezzi dopo l'ennesimo tracollo: deve però prima liberarsi dall'accordo con lo United Fc Dubai. E poi ci sono le perplessità del presidente Figc Giovanni Malagò, che per la panchina azzurra ha sempre puntato sull'ex ct Roberto Mancini già prima della sua elezione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Sarà l'Italia di Pirlo, oltre i dubbi di Malagò: già pronto lo staff, manca solo la firma

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