L’ex centrocampista è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale, con un contratto di quattro anni. La firma manca ancora, ma l’intesa sembra definita. La proposta economica prevede un compenso annuo di 1,5 milioni di euro. Dopo il rifiuto di Guardiola, la federazione ha scelto di puntare sull’ex giocatore.

Dopo il rifiuto di Guardiola, la dirigenza della Nazionale ripiega sull’ex centrocampista. L’accordo prevederebbe un contratto quadriennale a «solo» 1,5 milioni all’anno. Pep Guardiola ha detto di no, Andrea Pirlo ha detto sì. Non sarà l’inventore del Tiki-Taka il ct azzurro, e il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini, col consigliere-advisor Leonardo, puntano a tutta forza sull’ex campione di Milan e Juve. Con lui arriverebbero Roberto Baronio nel ruolo di vice, Paolo Bertelli come preparatore atletico e Marco Savorani preparatore dei portieri. Manca la firma: l’ufficialità potrebbe coincidere col prossimo consiglio federale, fissato per martedì prossimo, ma ormai ci siamo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pirlo ct azzurro, manca solo la firma

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