L’accordo tra la federazione e Pirlo è ormai definito, con un contratto di quattro anni e uno stipendio di un milione e mezzo a stagione. Dopo il fallimento del tentativo con Guardiola, fonti vicine all’ente confermano che l’annuncio ufficiale è imminente. Tuttavia, il partito di maggioranza ha espresso dubbi sulla scelta.

Manca solo l’ufficialità, ma dopo l’esito negativo del tentativo per Pep Guardiola, lo sbarco di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale è data per certa dalle più autorevoli fonti vicino alla Federcalcio. L’accordo per il nuovo ct sarebbe di 4 anni, come logico per un ciclo che deve portare ai Mondiali del 2030. L’ex allenatore di Juventus e Sampdoria e campione del mondo nel 2006 firmerà un contratto di quattro anni, che lo porterà idealmente fino al Mondiale del 2030, a 1,5 milioni di euro, una cifra molto più contenuta rispetto a quella della quale si è parlato nei giorni scorsi riguardo a un possibile ingaggio di Guardiola. Secondo quanto riportato da la Repubblica, l’accordo sarebbe ormai ai dettagli: sul tavolo un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Italia a Pirlo, manca solo l’annuncio: 4 anni di contratto, un milione e mezzo a stagione. I dubbi di FdI

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Andrea #Pirlo firmerà un contratto di 4 anni con la Nazionale a 1,5 milioni circa più bonus. Manca solamente l'annuncio ufficiale. #Italia x.com

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