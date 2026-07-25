Sanità nasce l?unità di crisi per contenere la spesa

La presidenza della Regione Puglia ha istituito un’unità di crisi per la sanità con un decreto firmato ieri. La nuova struttura, denominata Ucs, avrà il compito di monitorare in modo sistematico i costi e la gestione del servizio sanitario regionale. La creazione dell’unità di crisi mira a contenere la spesa sanitaria e a migliorare l’efficienza del sistema. La decisione segue un aumento della pressione sui bilanci regionali nel settore sanitario.

Si stringe il controllo della presidenza della Regione Puglia sulla sanità. Antonio Decaro ha istituito ieri, con decreto, l’Unità di crisi in materia sanitaria (Ucs) per monitorare in maniera strutturale i costi e la gestione del servizio sanitario regionale. Si tratta in sostanza di una cabina di regia che avrà il compito di definire direttive strategiche ed economico-finanziarie perentorie all'intera filiera della governance aziendale e territoriale (fino alle diramazioni aziendali più periferiche) e assicurare il costante monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni che saranno previste dal programma operativo 2026-2028, in corso di approvazione, traducendone i contenuti in obiettivi vincolanti di bilancio e di gestione per i direttori generali delle Asl. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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