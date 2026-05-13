Sotto il governo del presidente Milei, le università argentine stanno affrontando una significativa riduzione nei finanziamenti pubblici. Sono stati annunciati tagli ai budget destinati all’istruzione, con conseguenze sui salari dei docenti e sulle risorse disponibili per le strutture universitarie. Questa linea di austerità, adottata dal governo, sembra voler contenere la spesa pubblica, lasciando le università in una situazione di crescente difficoltà.

Sotto il governo del presidente Milei, le università argentine attraversano una profonda crisi. Docenti e studenti denunciano la lenta morte dell’istruzione pubblica, messa sotto pressione da tagli ai finanziamenti, riduzione delle borse di studio e il mancato adeguamento dei salari dei docenti all’inflazione. Mentre per l’esecutivo ultra-liberista si tratta di misure necessarie per ottenere il pareggio di bilancio, secondo il mondo accademico si sta indebolendo in modo sistematico il diritto allo studio. Tra il 2023, quando si è insediato il governo Milei, e il 2026, le università hanno subito una riduzione reale dei finanziamenti pari al 45,6%.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’austerità di Milei svuota le università argentine: tagli a finanziamenti e salari. “Per il governo l’istruzione è una spesa da contenere”

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