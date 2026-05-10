A Milano, la società calcistica si trova al centro di una crisi ai vertici, con il direttore generale che ha chiesto unita tra i dirigenti per affrontare la fase di qualificazione in Champions League. Nel frattempo, si susseguono interrogativi sul possibile licenziamento di alcuni dirigenti coinvolti in una petizione contro il presidente. La squadra si prepara ad affrontare le partite senza il contributo di Pulisic, la cui assenza potrebbe influenzare le scelte di formazione di Allegri.

? Domande chiave Chi rischia il licenziamento dopo la petizione contro Furlani?. Come influirà l'assenza di Pulisic sulla formazione di Allegri?. Perché il futuro di Tare e Allegri dipende dalla Champions?. Quali sono le conseguenze per la dirigenza in caso di sconfitta?.? In Breve Pulisic infortunato al gluteo costringe Leao a partire da titolare contro l'Atalanta.. Gimenez torna titolare dopo l'intervento alla caviglia nella sfida di domenica 10 maggio.. Tomori squalificato e Modric fuori stagione per frattura facciale indeboliscono la difesa.. Mancano sette punti necessari per garantire la qualificazione alla Champions League.. Igli Tare ha invocato l’unità totale del Milan in vista della sfida contro l’Atalanta a San Siro, prevista per le ore 20:45 di questa domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, crisi ai vertici: Tare invoca unità per la Champions

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Crisi MILAN: ora rischia la CHAMPIONS | Vamos | DAZN

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