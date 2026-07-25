Oggi si celebra la festa di San Giacomo il Maggiore, uno dei Dodici Apostoli. Figlio di Zebedeo e fratello di Giovanni, fu tra i primi chiamati da Gesù sulle rive del lago di Galilea. Con Pietro e Giovanni, faceva parte del gruppo di discepoli più vicini a Gesù. È anche considerato patrono dei pellegrini.

Oggi, 25 luglio 2026, la Chiesa celebra la festa di San Giacomo il Maggiore, uno dei Dodici Apostoli. Figlio di Zebedeo e fratello di Giovanni, fu tra i primi chiamati da Gesù sulle rive del lago di Galilea e, con Pietro e Giovanni, appartenne al gruppo dei discepoli più vicini al Maestro. I Vangeli lo ricordano presente alla risurrezione della figlia di Giairo, alla Trasfigurazione e nell’orto del Getsemani, momenti-chiave della rivelazione cristologica. La sua testimonianza culminò nel martirio: gli Atti degli Apostoli riferiscono che Erode Agrippa I lo fece mettere a morte «con la spada» (At 12,2), intorno all’anno 44. La Chiesa riconosce in Giacomo il profilo dell’apostolo che ha «bevuto il calice» del Signore con generosa prontezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Giacomo il Maggiore (25 luglio): apostolo, martire e patrono dei pellegrini

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