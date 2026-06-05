San Bonifacio vescovo e martire 5 giugno | l’Apostolo della Germania

Il 5 giugno si ricorda San Bonifacio, vescovo e martire noto come l’Apostolo della Germania. Nato intorno al 675 con il nome di Winfrido a Crediton, in Devon, ha ricevuto un’educazione nei monasteri inglesi. Successivamente, è diventato monaco a Nursling, distinguendosi come maestro e predicatore. La sua attività ha portato alla conversione di molte comunità in Germania.

Nato come Winfrido a Crediton (Devon) intorno al 675, Bonifacio fu educato nei monasteri inglesi e divenne monaco a Nursling, dove si distinse come maestro e predicatore. Animato dallo zelo missionario, attraversò il Canale e si recò a Roma (719), dove papa Gregorio II gli affidò la missione tra i popoli germanici e gli impose il nome di Bonifacio. Da questo mandato nacque un’opera capillare di evangelizzazione e di organizzazione ecclesiale. Nei territori dell’ Assia e della Turingia Bonifacio predicò il Vangelo e, nei primi anni Venti, compì gesti simbolici che segnarono la rottura con i culti pagani, innalzando chiese e monasteri. Fondò o riformò comunità monastiche, tra cui Fulda (744), che divenne il cuore spirituale e culturale della sua missione sotto l’abate Sturmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Preghiera a San Bonifacio, Vescovo e Martire - 05 Giugno 2026

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