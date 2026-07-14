San Camillo de Lellis | fondatore dei Camilliani e patrono dei malati 14 luglio

San Camillo de Lellis, nato nel 1550 in Abruzzo, ha avuto una giovinezza caratterizzata da attività militari e gioco d’azzardo. Una ferita cronica alla gamba lo portò più volte all’ospedale romano di San Giacomo degli Incurabili. Durante le degenze, decise di dedicarsi al servizio dei malati, fondando i Camilliani e diventando patrono dei malati. Morì nel 1614.

San Camillo de Lellis (1550–1614), nato a Bucchianico in Abruzzo, conobbe una giovinezza segnata dalla vita militare e dal gioco d’azzardo. Una ferita cronica alla gamba lo condusse più volte all’ospedale di San Giacomo degli Incurabili a Roma, dove maturò la conversione e scoprì la propria vocazione al servizio dei malati. Sostenuto spiritualmente da san Filippo Neri, Camillo fu ordinato sacerdote nel 1584. Radunò compagni decisi a praticare una carità nuova, concreta e organizzata, verso gli infermi poveri. Nacque così la Compagnia dei Ministri degli Infermi, approvata da Sisto V (1586) e poi elevata a Ordine religioso da Gregorio XIV (1591), con il celebre quarto voto: assistere i malati anche a rischio della propria vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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SAN CAMILLO DE LELLIS: VEDERE GESÙ NEL MALATO ED ESSERE GESÙ PER IL MALATO (breve biografia)

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