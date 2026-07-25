Salis Soumahoro e Fico usano la legge di Renzi per stangare i loro dipendenti
Salis, Soumahoro e Fico hanno approfittato di una legge approvata durante il governo Renzi per ridurre gli stipendi dei loro dipendenti. Secondo le fonti, hanno applicato tagli ai salari usando una norma che permette di rivedere le retribuzioni in base a specifici parametri. La decisione ha suscitato polemiche tra i dipendenti, che hanno denunciato riduzioni significative nelle loro retribuzioni.
La narrazione ufficiale che vuole la sinistra perennemente sulle barricate a favore dei diritti dei lavoratori e contro la deregolamentazione e il vilipendio delle tute blu, a contatto con la realtà materiale, quella fatta di buste paga, contributi previdenziali svicolati e vertenze sindacali, ci restituisce invece un campionario di virtuosismi dello sfruttamento che farebbe prendere appunti perfino al più cinico dei baronetti d'industria diciannoveschi. Il caso degli assistenti parlamentari di Ilaria Salis, licenziati in tronco senza giusta causa, non è che l’ennesimo capitolo di questa saga oceanica. Anzi, si può considerare a tutti gli... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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