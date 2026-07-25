salis soumahoro e fico usano la legge di renzi per stangare i loro dipendenti

Notizia in breve

Salis, Soumahoro e Fico hanno approfittato di una legge approvata durante il governo Renzi per ridurre gli stipendi dei loro dipendenti. Secondo le fonti, hanno applicato tagli ai salari usando una norma che permette di rivedere le retribuzioni in base a specifici parametri. La decisione ha suscitato polemiche tra i dipendenti, che hanno denunciato riduzioni significative nelle loro retribuzioni.