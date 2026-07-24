Le conversazioni online nelle 24 ore successive alla condanna di Ilaria Salis per licenziamento illegittimo mostrano un forte malcontento, simile a quello suscitato da casi come quello di Soumahoro. Le discussioni sui social si sono concentrate sulla decisione legale, con commenti critici e polemiche. La vicenda ha generato un acceso dibattito pubblico, evidenziando una forte reazione negativa da parte degli utenti.

L'analisi delle conversazioni online delle 24 ore che hanno seguito la notizia della condanna di Ilaria Salis per il licenziamento illegittimo di due collaboratori evidenzia un clima fortemente negativo. L'87% delle conversazioni esprime una valutazione critica, mentre il 13% assume un orientamento positivo, difendendo Salis o denunciando quelli che vengono considerati attacchi strumentali da parte delle forze di centrodestra. É quanto emerge dal rapporto realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica e analisi dei dati, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di social listening AI driven. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Salis fa indignare pure i compagni: "Come Soumahoro", tsunami social

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