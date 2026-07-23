Scandalo Salis la rivolta del web | Vergognati peggio di Soumahoro Sinistra muta ma Fratoianni la difende | siamo garantisti

Da secoloditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scandalo coinvolge Ilaria Salis, nota sostenitrice delle occupazioni abusive e attivista. La donna è stata salvata dal carcere grazie all'intervento di alcuni esponenti della sinistra, tra cui Bonelli e Fratoianni. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti online, con molti utenti che hanno espresso disapprovazione e commenti critici. La sinistra si è limitata a difendere la posizione garantista, senza commentare ulteriormente.

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Surreale e inquietante. Lo scandalo che vede protagonista Ilaria Salis, paladina degli ultimi, fieramente portabandiera delle occupazioni abusive, salvata dalla prigione dalla coppia Bonelli-Fratoianni, cresce di ora in ora. La condanna del tribunale del tribunale di Milano per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori a Bruxelles è un corpo circuito per la sinistra radicale che grida alla difesa dei lavoratori. Mandati a casa per una mail non risposta: incredibile. Roba da andarsi a nascondere dalla vergogna, da dimettersi su due piedi. Invece la maestra antifà, accusata di pestaggio in Ungheria, se ne sta lì a pontificare mentre Avs la difende. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Scandalo Salis, la rivolta del web: “Vergognati, peggio di Soumahoro”. Sinistra muta ma Fratoianni la difende: siamo garantisti
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