Scandalo Salis la rivolta del web | Vergognati peggio di Soumahoro Sinistra muta ma Fratoianni la difende | siamo garantisti

Notizia in breve

Lo scandalo coinvolge Ilaria Salis, nota sostenitrice delle occupazioni abusive e attivista. La donna è stata salvata dal carcere grazie all'intervento di alcuni esponenti della sinistra, tra cui Bonelli e Fratoianni. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti online, con molti utenti che hanno espresso disapprovazione e commenti critici. La sinistra si è limitata a difendere la posizione garantista, senza commentare ulteriormente.