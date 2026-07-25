Un giovane tunisino di 26 anni è stato arrestato e ha confessato di aver ucciso il giornalista sportivo di 53 anni nel Salernitano. L’arresto è avvenuto durante la notte, dopo che gli investigatori lo hanno identificato. La confessione è arrivata successivamente all’interrogatorio. L’omicidio si è verificato a Eboli, e al momento non sono stati forniti dettagli sul movente o sulle circostanze dell’aggressione.

AGI - Per l’omicidio del giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito, 53 anni, nel Salernitano, questa notte è stato individuato e sottoposto a un provvedimento di fermo un ragazzo tunisino di 26 anni che poi davanti agli investigatori ha confessato. Giornalista ucciso, svolta nell'indagine . L'arrestato era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone cacciatori di Puglia. A coordinare le indagini è la Procura di Salerno. Il 26enne confessa l'omicidio del giornalista . Il fermato è un 26enne tunisino ... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giornalista ucciso a Eboli, il 26enne arrestato confessa l'omicidio

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