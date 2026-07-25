SG Galermo minorenne gestiva un drive-in della droga | arrestato con cocaina e crack

Un minorenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere San Giovanni Galermo mentre vendeva cocaina e crack in via Capo Passero. Il ragazzo, di 17 anni, gestiva un “drive-in” della droga, e al momento dell’arresto è stato trovato in possesso di stupefacenti. La polizia ha sequestrato la droga e ha condotto il ragazzo in commissariato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 17enne sorpreso a spacciare nel quartiere San Giovanni Galermo. La Polizia di Stato ha arrestato un 17enne catanese sorpreso in flagranza di reato mentre vendeva cocaina e crack in via Capo Passero. Il giovane è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Giovanni Galermo. Gli investigatori hanno accertato che il ragazzo gestiva un vero e proprio punto vendita della droga con modalità “drive-in”, un sistema che permetteva agli acquirenti di acquistare le dosi direttamente dall’auto, senza scendere dal veicolo. Lo spaccio organizzato direttamente dal finestrino delle auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - S.G. Galermo, minorenne gestiva un “drive-in” della droga: arrestato con cocaina e crack

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