I Carabinieri hanno arrestato a Pagani un uomo trovato in possesso di crack e cocaina. Durante le operazioni, sono stati sequestrati anche denaro contante e altre sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato dalla Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. L’uomo è stato portato in caserma e sarà processato per detenzione ai fini di spaccio.

I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato a Pagani un uomo accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione dei Carabinieri. L’arresto è stato eseguito lo scorso 5 maggio a Pagani, in provincia di Salerno. In manette è finito un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita. Secondo quanto comunicato dai militari dell’Arma, durante il controllo sarebbero stati rinvenuti circa 8,5 grammi tra cocaina e crack, suddivisi in 46 dosi. Sequestrati anche contanti e materiale per il confezionamento. Nel corso delle attività i Carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento della droga e una somma pari a 1.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pagani, arrestato pusher con crack e cocaina: sequestrati droga e contanti

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