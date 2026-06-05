San Giovanni Galermo arrestato 20enne con cocaina crack e radiotrasmittente
Durante un controllo in via Capo Passero, i Carabinieri hanno arrestato un 20enne trovato in possesso di cocaina, crack e una radiotrasmittente. La sostanza stupefacente e l’apparecchio sono stati sequestrati. L’arresto è avvenuto nell’ambito di operazioni contro lo spaccio di droga nella zona. Continueranno i controlli per monitorare il territorio e contrastare il fenomeno.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga dei Carabinieri nella zona di via Capo Passero. Proseguono le attività di controllo del territorio messe in campo dai Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di uno specifico servizio, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 20enne residente a Belpasso, colto in flagranza di reato sulla base degli elementi raccolti durante l’intervento. L’operazione è stata condotta da due pattuglie in abiti civili che, a bordo di veicoli con targhe di copertura, hanno monitorato un’area della città ritenuta particolarmente sensibile per l’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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