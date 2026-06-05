san giovanni galermo arrestato 20enne con cocaina crack e radiotrasmittente

Notizia in breve

Durante un controllo in via Capo Passero, i Carabinieri hanno arrestato un 20enne trovato in possesso di cocaina, crack e una radiotrasmittente. La sostanza stupefacente e l’apparecchio sono stati sequestrati. L’arresto è avvenuto nell’ambito di operazioni contro lo spaccio di droga nella zona. Continueranno i controlli per monitorare il territorio e contrastare il fenomeno.