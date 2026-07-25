Russia maxi incendio nella base aerea di Engels | è l' unica ad ospitare i bombardieri Tu-95 Scatta l' allerta droni

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato nella notte tra il 24 e il 25 luglio nella base aerea di Engels-2, nell’Oblast di Saratov. La base è l’unica in Russia a ospitare i bombardieri Tu-95. È stato attivato un allarme per l’uso di droni, senza che siano stati segnalati dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La situazione è sotto controllo, ma le autorità monitorano l’incendio.

Un vasto incendio è divampato nella notte tra il 24 e il 25 luglio all'interno della base aerea russa di Engels-2, situata nell'Oblast di Saratov. La struttura è un'infrastruttura chiave per le forze armate di Mosca: si trova a circa 600 chilometri dalla linea del fronte ucraino e ospita il Reggimento di aviazione da bombardamento pesante. È qui che il Cremlino mantiene la sua flotta di aerei militari strategici, tra cui i modelli Tu-95, Tu-22 e Tu-160, regolarmente utilizzati per lanciare attacchi missilistici contro le città ucraine. Allerta droni Le prime segnalazioni sono arrivate dai residenti locali, che hanno condiviso sui social network foto e video che mostrano fumo e fiamme levarsi dal sito militare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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UCRANIA GOLPEA LA BASE DE BOMBARDEROS MÁS IMPORTANTE DE RUSIA!

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