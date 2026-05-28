Incendio nella galleria Casalnuovo scatta il maxi test di emergenza sulla Napoli-Bari
Questa mattina, nella galleria Casalnuovo, si è svolto un maxi test di emergenza della Protezione Civile, legato a un incendio simulato. L’esercitazione ha coinvolto le squadre di emergenza lungo la tratta ferroviaria Napoli–Cancello, parte dell’itinerario Napoli–Bari. La prova ha previsto l’attivazione di procedure di soccorso e di gestione dell’incidente all’interno della galleria. La simulazione è durata diverse ore e ha coinvolto anche le forze dell’ordine.
Maxi esercitazione di Protezione Civile questa mattina nella galleria Casalnuovo, lungo la nuova tratta Napoli–Cancello dell’itinerario ferroviario Napoli–Bari. L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Napoli, ha coinvolto forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile e numerosi enti impegnati nella gestione delle emergenze.Obiettivo dell’esercitazione: testare interventi e procedure di soccorso in uno scenario di emergenza all’interno della galleria ferroviaria. A bordo di un convoglio, simulato con un mezzo d’opera, partito dalla stazione di Napoli Afragola e diretto verso Napoli Centrale, il personale di bordo si accorge... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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