incendio nella galleria casalnuovo scatta il maxi test di emergenza sulla napoli bari

Notizia in breve

Questa mattina, nella galleria Casalnuovo, si è svolto un maxi test di emergenza della Protezione Civile, legato a un incendio simulato. L’esercitazione ha coinvolto le squadre di emergenza lungo la tratta ferroviaria Napoli–Cancello, parte dell’itinerario Napoli–Bari. La prova ha previsto l’attivazione di procedure di soccorso e di gestione dell’incidente all’interno della galleria. La simulazione è durata diverse ore e ha coinvolto anche le forze dell’ordine.