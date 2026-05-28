Scontro tra USA e Iran | droni abbattuti e base aerea colpita

Due droni statunitensi sono stati abbattuti e una base aerea è stata colpita da attacchi dei Pasdaran. La vicenda ha aumentato le tensioni tra i due paesi. La Casa Bianca ha smentito una bozza di trattato iraniana circolata nelle ultime ore. Nessuna comunicazione ufficiale conferma le motivazioni o le conseguenze precise degli attacchi. La situazione resta sotto osservazione mentre le parti non hanno ancora annunciato risposte ufficiali.

?? Punti chiave Come può la base aerea colpita dai Pasdaran influenzare il conflitto? Perché la Casa Bianca smentisce la bozza di trattato iraniana? Quali sono le reali conseguenze per la navigazione nello Stretto di Hormuz? Chi gestirà la spirale di violenza dopo l'attacco a Bandar Abbas??? In Breve USA abbattono quattro droni iraniani e distruggono centro di controllo a Bandar Abbas. Pasdaran colpiscono base aerea statunitense in risposta all'attacco del 27-28 maggio. Teheran propone . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Iran e USA sullorlo dello scontro: droni abbattuti, petroliere minacciate e negoziati segreti

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