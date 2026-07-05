Rugby a 7 l’Italia piega il Belgio e conquista il terzo posto ad Amburgo
L’Italia di rugby a 7 ha conquistato il terzo posto nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 a Amburgo, Germania. Nella finale per il terzo e quarto posto, gli azzurri hanno battuto il Belgio 26-12, dopo un primo tempo terminato 12-12. La squadra è guidata dall’head coach Matteo Mazzantini.
L’Italia del rugby a 7, guidata dall’head coach Matteo Mazzantini, porta a casa un importantissimo terzo posto nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, disputata ad Amburgo, in Germania: gli azzurri nella finale per il gradino più basso del podio si impongono sul Belgio per 26-12 dopo il 12-12 della prima frazione. Nel primo tempo il Belgio passa in vantaggio al primo vero affondo, sorprendendo gli azzurri con la meta dello 0-5. La reazione dell’Italia è veemente, e porta, al 3?, alla marcatura del 5-5. Al 6?, però, dopo un lungo possesso, i belgi sfondano ancora e schiacciano in mezzo ai pali per il 5-12.... 🔗 Leggi su Oasport.it
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