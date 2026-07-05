Rugby a 7 l’Italia piega il Belgio e conquista il terzo posto ad Amburgo

Notizia in breve

L’Italia di rugby a 7 ha conquistato il terzo posto nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 a Amburgo, Germania. Nella finale per il terzo e quarto posto, gli azzurri hanno battuto il Belgio 26-12, dopo un primo tempo terminato 12-12. La squadra è guidata dall’head coach Matteo Mazzantini.