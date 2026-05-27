Ebimotors, in collaborazione con Centri Porsche Ticino, prenderà parte alla prova di Monza del campionato GT4 European Series. La manifestazione si svolgerà tra il 28 ed il 31 maggio. Nella gara “di casa” vedremo al via sulla Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport numero 151 il fenomenale duo formato da Paolo Gnemmi e da Riccardo Pera. Entrambi sono volti noti nel panorama motoristico nazionale e non solo. Paolo Gnemmi ha dalla sua diverse partecipazioni nella Porsche Carrera Cup Italia, nel Campionato Italiano GT e nella Porsche Supercup. Accanto a lui un protagonista assoluto del motorsport. Riccardo Pera, che proprio con Ebimotors ha visto decollare la propria carriera ancora minorenne, e che nel 2025 ha trionfato alla 24h di Le Mans. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - GT4 European Series: Ebimotors a Monza con Gnemmi-Pera

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