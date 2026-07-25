Custodire è la parola-chiave: «Custodire la comunione che ci unisce, i talenti di ciascuno, le storie, gli incontri, il bene, il bello, una prospettiva di salvezza, di redenzione, anche quando tutto sembra andare per il verso sbagliato». Essere, attraverso ogni forma di comunicazione, «discepoli missionari in movimento, cioè in cammino». Ma un cammino diverso da quello che «riduce tutto a calcolo, a business, a marketing». Scegliere «un altro modo di vedere, di raccontare, di fare memoria, di costruire - narrandolo - il futuro». È “l’altra strada” che il prefetto del Dicastero per la comunicazione, Paolo Ruffini, ha indicato nella conferenza... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Ruffini, l'altra strada è una comunicazione fondata sul dono di sé

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