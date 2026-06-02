Il Vaticano ha annunciato il cambio di responsabile della comunicazione. La nomina di una donna segna una svolta rispetto alle precedenti scelte, con l’obiettivo di rinnovare il modo di comunicare. La decisione arriva dopo un periodo di valutazioni sulla gestione dei costi e sui risultati ottenuti, che avevano portato a richieste di miglioramenti sia prima del conclave che nelle prime discussioni con i cardinali.

Il dossier comunicazione è uno di quelli su cui si è più concentrata l’attenzione di Prevost. Sia nel pre-conclave che nel primo incontro con i cardinali gli era stato chiesto di cambiare: costi eccessivi, risultati non soddisfacenti. Dopo aver pazientato per più di un anno, la «zampata» di Leone è in arrivo: Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per la comunicazione, conclude il suo mandato. La sostituzione. Ruffini, già direttore di Rai3 e La7, sarebbe dovuto andare in pensione ad ottobre raggiunto il 70esimo anno d’età. Ma sembra che la via d’uscita sarà anticipata. Si concluderà così l’esperienza del primo laico nominato a capo di un dicastero vaticano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Ruffini ai saluti, Leone XIV sceglie una donna per rivoluzionare la comunicazione vaticana

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