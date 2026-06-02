Papa Leone rivoluziona i vertici della comunicazione vaticana | via Ruffini al suo posto la statunitense Montserrat

Papa Leone XIV ha deciso di cambiare i vertici della comunicazione vaticana, rimuovendo il Prefetto uscente e nominando al suo posto una donna laica. La nuova figura scelta è una giornalista statunitense, Maria Montserrat Alvarado. La nomina è stata annunciata ufficialmente dal Papa e rappresenta un cambio di leadership nel Dicastero per la Comunicazione. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alle motivazioni della decisione.

Papa Leone XIV rivoluziona la comunicazione vaticana. Il pontefice mette fine al mandato di Paolo Ruffini e nomina Prefetto del Dicastero per la Comunicazione una donna laica, la giornalista Maria Montserrat Alvarado. Chi è il nuovo prefetto. Meglio conosciuta come Montse Alvarado, è nata a Città del Messico ma cittadina statunitense dal 2008. Dal 2023 è presidente e Chief Operating Officer del network cattolico statunitense conservatore EWTN News, divisione informativa dell’ Eternal Word Television Network, la più grande rete mediatica religiosa del mondo. Attualmente dirige piattaforme internazionali che producono contenuti in sette lingue attraverso televisione, stampa, radio, mezzi digitali e social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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