Nella mattinata di giovedì 23 luglio, a Reggio Emilia, un uomo di 38 anni è stato denunciato per aver rubato una bicicletta elettrica. La polizia ha rintracciato il veicolo in pochi minuti grazie al sistema GPS installato sulla bici. L’uomo è stato fermato e la bicicletta restituita.

Ruba una bicicletta elettrica, ma viene rintracciato in pochi minuti grazie al sistema Gps installato sul mezzo. È accaduto nella mattinata di giovedì 23 luglio a Reggio Emilia, dove la Polizia di Stato ha recuperato la due ruote e denunciato un uomo di 38 anni, marocchino, con l’accusa di ricettazione. L’allarme è scattato intorno alle 8.30, quando il proprietario della bicicletta ha contattato la sala operativa della questura per segnalare il furto appena subito. L’uomo ha riferito agli agenti di poter seguire in tempo reale gli spostamenti del mezzo grazie a un dispositivo Gps, che indicava la presenza della bicicletta nella zona del Campo di Marte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba una bici ma c’è il Gps: denunciato

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