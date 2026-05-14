Ruba un robot tagliaerba ma il GPS li tradisce | ritrovato a Veroli denunciato un 47enne

Un uomo di 47 anni è stato denunciato dopo aver rubato un robot tagliaerba, del valore considerevole, in un’abitazione. Tuttavia, il dispositivo era dotato di un sistema di localizzazione satellitare che ha permesso di rintracciarlo. Il robot è stato trovato a Veroli e l’uomo è stato portato in commissariato per le procedure di rito. Nessun incidente o ferito durante il furto.

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