Ruba un robot tagliaerba ma il GPS li tradisce | ritrovato a Veroli denunciato un 47enne
Un uomo di 47 anni è stato denunciato dopo aver rubato un robot tagliaerba, del valore considerevole, in un’abitazione. Tuttavia, il dispositivo era dotato di un sistema di localizzazione satellitare che ha permesso di rintracciarlo. Il robot è stato trovato a Veroli e l’uomo è stato portato in commissariato per le procedure di rito. Nessun incidente o ferito durante il furto.
Ruba un costoso robot da giardinaggio, ma ignora che al suo interno sia installato un localizzatore satellitare. È durata pochissimo la sparizione di un tagliaerba di ultima generazione sottratto ad Alatri, recuperato a tempo di record grazie alla tecnologia e alla sinergia operativa tra i.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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