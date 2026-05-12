Via de Larderel | Ruba una bici fuori da un negozio il proprietario e un ispettore fuori servizio lo inseguono | fermato e denunciato
Un uomo ha tentato di portare via una bicicletta da un negozio di via de Larderel, ma è stato immediatamente inseguito e fermato da un proprietario e da un ispettore che si trovavano fuori servizio. L’individuo è stato fermato e denunciato poco dopo l’episodio. L’accaduto si è verificato nel pomeriggio, quando il tentativo di furto è stato scoperto e contrastato sul posto.
Ha provato ad allontanarsi con una bicicletta appena rubata davanti a un negozio di via de Larderel, ma il colpo è fallito quasi subito. A inseguirlo sono stati il proprietario del mezzo e un ispettore di polizia fuori servizio, che lo ha bloccato poco dopo davanti al Cisternone.L’episodio è.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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