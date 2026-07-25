Rosenborg – Manchester United 0-5 | i Red Devils a cinque stelle raggiungono una facile vittoria pre-campionato

Il Manchester United ha battuto 5-0 il Rosenborg in una partita pre-campionato. La gara si è conclusa con cinque reti segnate dai Red Devils. La partita si è disputata il 24 luglio 2026 alle 19:58.

2026-07-24 19:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Manchester United ha ottenuto la sua prima vittoria pre-campionato vincendo 5-0 sui norvegesi del Rosenborg. Una squadra patchwork dello United ha perso la prima partita di pre-campionato contro il Championship Wrexham la scorsa settimana, ma gli uomini di Michael Carrick non hanno avuto difficoltà a sconfiggere una squadra del Rosenborg a soli tre punti sopra la zona retrocessione nell’Elitserien. L’adolescente Shea Lacey ha aperto le marcature subito dopo la mezz’ora e quattro gol nel secondo tempo hanno assicurato una comoda vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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REACCIÓN EN VIVO | Rosenborg VS Manchester United. Primer partido de la pretemporada.

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