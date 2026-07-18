Manchester United-Wrexham | confermate le formazioni per l’amichevole pre-campionato

Notizia in breve

Il Manchester United e il Wrexham sono scesi in campo per una partita amichevole pre-campionato. Le formazioni sono state ufficializzate e le squadre si sono affrontate in un match di preparazione estiva. L'incontro si è svolto con l’obiettivo di testare i giocatori e le strategie in vista della prossima stagione. Nessuna informazione su eventuali cambi o risultati definitivi è stata ancora comunicata. La partita si inserisce nel calendario delle attività di preparazione delle due squadre.