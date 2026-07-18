Manchester United-Wrexham | confermate le formazioni per l’amichevole pre-campionato
Il Manchester United e il Wrexham sono scesi in campo per una partita amichevole pre-campionato. Le formazioni sono state ufficializzate e le squadre si sono affrontate in un match di preparazione estiva. L'incontro si è svolto con l’obiettivo di testare i giocatori e le strategie in vista della prossima stagione. Nessuna informazione su eventuali cambi o risultati definitivi è stata ancora comunicata. La partita si inserisce nel calendario delle attività di preparazione delle due squadre.
2026-07-18 17:15:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Manchester United affronta il Wrexham per il primo scontro pre-campionato dell’estate mentre i preparativi per la nuova stagione accelerano. I Red Devils stanno cercando di proseguire dopo l’impressionante stagione che ha visto Michael Carrick portarli al terzo posto, e ripristinare il loro status tra le élite europee nel 202627. Il Wrexham ha mancato di poco la promozione in Premier League, ma cercherà finalmente di fare il passo nella massima serie in questa stagione. E non c’è test migliore per la squadra gallese di una partita contro il Manchester United. Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra proprio qui su 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie e thread social correlati
Tour pre-campionato del Manchester United 2026: partite complete, avversari confermati tra cui Leeds, PSG, Atletico Madrid, Wrexham mentre i giganti della Premier League si preparano per la stagione 2026/27Il Manchester United ha annunciato il suo tour pre-campionato del 2026, con partite contro Leeds, PSG, Atletico Madrid e Wrexham.
Manchester United-Liverpool: squadre confermate per lo scontro PLIl 3 maggio 2026, all’Old Trafford, si svolge la partita tra Manchester United e Liverpool, due delle squadre più celebri della Premier League.
Si parla di: Andrey Santos incluso nella rosa del Manchester United per l'amichevole contro il Wrexham.; Universitatea Craiova-UTA Arad (sabato 18 luglio 2026 ore 20:15): formazioni, quote, pronostici.