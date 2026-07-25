Romero resta la priorità dell’Inter | trattativa nel vivo per il difensore argentino
L’Inter sta trattando con il difensore argentino Romero, con contatti costanti tra le parti. La società nerazzurra offre circa 40 milioni di euro per acquistarlo. La trattativa è in fase avanzata e l’obiettivo è concludere l’affare nel breve termine. La priorità dell’Inter resta Romero, valutato come elemento chiave per la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in corso.
di Alberto Petrosilli Orazio Accomando: contatti continui tra le parti, i nerazzurri puntano a chiudere l’operazione Romero a 40 milioni di euro. L’ Inter continua a spingere per portare Cristian “Cuti” Romero in nerazzurro. Il difensore argentino resta il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato e la dirigenza è al lavoro per trovare la formula giusta che possa sbloccare l’operazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando, i contatti tra tutte le parti coinvolte proseguono senza sosta anche in queste ore. Il dialogo è costante e testimonia la volontà dell’Inter di arrivare a una fumata bianca nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
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