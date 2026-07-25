Romero resta la priorità dell’Inter | trattativa nel vivo per il difensore argentino

Da internews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter sta trattando con il difensore argentino Romero, con contatti costanti tra le parti. La società nerazzurra offre circa 40 milioni di euro per acquistarlo. La trattativa è in fase avanzata e l’obiettivo è concludere l’affare nel breve termine. La priorità dell’Inter resta Romero, valutato come elemento chiave per la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le trattative sono in corso.

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di Alberto Petrosilli Orazio Accomando: contatti continui tra le parti, i nerazzurri puntano a chiudere l’operazione Romero a 40 milioni di euro. L’ Inter continua a spingere per portare Cristian “Cuti” Romero in nerazzurro. Il difensore argentino resta il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato e la dirigenza è al lavoro per trovare la formula giusta che possa sbloccare l’operazione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando, i contatti tra tutte le parti coinvolte proseguono senza sosta anche in queste ore. Il dialogo è costante e testimonia la volontà dell’Inter di arrivare a una fumata bianca nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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