Calciomercato Inter l’agente di Cristian Romero è a Milano | trattativa nel vivo con il Tottenham Cosa sta succedendo in queste ore

L'agente di Cristian Romero è stato avvistato a Milano, segnando l'inizio di una trattativa avanzata con il Tottenham. Le due parti stanno negoziando in queste ore per definire il trasferimento del difensore. La trattativa riguarda i dettagli dell’accordo e le condizioni del trasferimento. L’Inter cerca di rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. La conclusione della trattativa potrebbe arrivare a breve, ma al momento non ci sono comunicati ufficiali.

Calciomercato Inter, l’agente di Cristian Romero è stato avvistato a Milano: entro nel vivo la trattativa con il Tottenham. Le ultimissime. Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo per rinforzare il reparto arretrato e puntellare la rosa in vista della nuova stagione. Il grande obiettivo per la retroguardia porta il nome di Cristian Romero. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’agente del Cuti, Ciro Palermo, è sbarcato a Milano proprio in queste ore. Un segnale inequivocabile che accelera prepotentemente le operazioni, considerando che anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha appena fatto rientro in città. Un vertice tra le parti è ormai imminente per delineare i contorni di un’operazione destinata a infiammare l’estate milanese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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