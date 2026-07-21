Mercato Inter Pedulla | Romero ha aperto ai nerazzurri Le ultime su Spence e Belghali

Il portiere Romero ha aperto alla possibilità di trasferirsi all’Inter. La società valuta le priorità di mercato, concentrandosi prima sull’acquisto di un difensore centrale e successivamente su un esterno destro. Le ultime notizie riguardano anche Spence e Belghali, con aggiornamenti sulle trattative in corso.

di Alberto Petrosilli Il club riflette sulle priorità: prima il difensore centrale, poi l’esterno destro: le ultime di Pedulla su Romero, Spence e Belghali. L’Inter continua a valutare con attenzione le prossime mosse di mercato, concentrandosi soprattutto sull’acquisto di un difensore centrale e di un esterno destro. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube, spiegando quali siano le strategie del club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo il giornalista, Cristian Romero avrebbe dato la propria disponibilità a un eventuale trasferimento all’Inter. “Romero ha aperto all’Inter ed è un’operazione che all’Inter piacerebbe fare”, ha spiegato Pedullà, sottolineando però come al momento la trattativa sia in una fase di riflessione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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