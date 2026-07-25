Roma topi in piazza Risorgimento | scatta la derattizzazione

Da imolaoggi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata avviata una derattizzazione in piazza del Risorgimento a Roma, dopo diverse segnalazioni di presenza di topi nell’area recentemente riqualificata in vista del Giubileo. Il Municipio I ha ordinato un intervento straordinario per eliminare i roditori e monitorare eventuali nuovi avvistamenti. L’intervento mira a contenere il problema e garantire la pulizia dell’area pubblica. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento dell’operazione.

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E’ scattata una derattizzazione per piazza del Risorgimento, a Roma, dopo le numerose segnalazioni sulla presenza di topi nell’area recentemente riqualificata in vista del Giubileo Il Municipio I ha avviato un intervento straordinario per contenere il fenomeno e monitorarne l’evoluzione. I roditori erano stati avvistati in diversi punti in particolare tra le aiuole, sotto i grandi vasi delle nuove alberature e vicino alle sedute, come documentato anche da un video diffuso sui social che segnalava nei giorni scorsi la presenza nella piazza della capitale, situata a pochi passi da San Pietro. A seguito delle segnalazioni, l’amministrazione municipale ha disposto il posizionamento di apposite trappole. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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