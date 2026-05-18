Frosinone nuovi interventi contro topi e zanzare | in programma derattizzazione e trattamenti antilarvali

Il Comune di Frosinone ha comunicato che mercoledì 20 maggio verranno effettuati interventi di derattizzazione e trattamenti antilarvali sul territorio comunale. Questi interventi fanno parte delle attività periodiche di controllo e prevenzione contro topi e zanzare, con l’obiettivo di ridurre la presenza di questi animali nel territorio. La misura si inserisce in un programma di interventi programmati dalla amministrazione comunale per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell’area.

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