Frosinone nuovi interventi contro topi e zanzare | in programma derattizzazione e trattamenti antilarvali

Da frosinonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Frosinone ha comunicato che mercoledì 20 maggio verranno effettuati interventi di derattizzazione e trattamenti antilarvali sul territorio comunale. Questi interventi fanno parte delle attività periodiche di controllo e prevenzione contro topi e zanzare, con l’obiettivo di ridurre la presenza di questi animali nel territorio. La misura si inserisce in un programma di interventi programmati dalla amministrazione comunale per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Frosinone ha annunciato un nuovo intervento di derattizzazione e trattamento antilarvale, in programma mercoledì 20 maggio, tra le attività periodiche previste sul territorio comunale.L’operazione rientra nel piano di contrasto alla proliferazione di insetti e roditori, con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lotta alle zanzare, a Formigine partono i trattamenti antilarvaliÈ partita ufficialmente oggi la campagna di prevenzione contro la proliferazione di zanzara tigre, zanzara comune e pappataci sul territorio di...

Latina, operativo il piano 2026 contro le arbovirosi: al via i trattamenti anti zanzareLatina, 22 aprile 2026 – E’ già operativo, sul territorio comunale di Latina, il piano per la prevenzione delle arbovirosi relativo all’anno in corso.

'A Frosinone, Rieti e Roma niente piani contro le barriere architettoniche'A quarant'anni dall'introduzione dell'obbligo dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), nel Lazio per Frosinone, Rieti e Roma non c'è l'approvazione definitiva, mentre c'è ... ansa.it

Sicurezza, il prefetto Ranieri: L’Esercito in campo contro la criminalità a Frosinone e CassinoIl territorio provinciale mi sembra molto tranquillo, comunque per migliorare la sicurezza chiederò al ministero un contingente dell’Esercito per Frosinone ed anche per Cassino di supporto alle forze ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web