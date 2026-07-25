Dopo una mail inviata a studenti già diplomati che menzionava Gaza e il motto “Restiamo umani”, è scattata un’ispezione ministeriale. Gli studenti sono stati convocati per audizioni, ma l’Ufficio scolastico regionale ha comunicato che non sono emerse criticità durante l’ispezione. La vicenda riguarda una comunicazione inviata via email che ha generato attenzione da parte delle autorità scolastiche, senza che siano stati riscontrati problemi formali o sostanziali.

È bastato nominare Gaza e il motto “Restiamo umani” in una lettera inviata ai suoi ormai ex studenti, visto che avevano già svolto l’esame di maturità, per scatenare un’ispezione ministeriale con tanto di audizioni dei ragazzi. È accaduto al liceo “Vivona” di Roma dove a finire sotto l’occhio del ciclone degli uffici del dicastero dell’Istruzione e del Merito è Massimo Sabbatini, stimato professore e membro del consiglio d’Istituto. La colpa del docente sarebbe stata quella di scrivere il 6 luglio scorso una lettera ai suoi studenti ove tra una citazione di Eugenio Montale e una di Dante, ricordava di “non dimenticare lo sterminio di Gaza e i suoi responsabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roma, studenti convocati dopo la mail del prof su Gaza. L’Ufficio scolastico regionale dopo l’ispezione: “Non sembrano esserci criticità”

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