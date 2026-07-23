Roma mail del prof agli alunni diplomati | Non dimenticate Gaza L' ufficio scolastico invia gli ispettori | Contenuti più gravi

Dopo l'invio di un'email agli studenti diplomati con l'invito a «non dimenticare Gaza», l'ufficio scolastico regionale ha inviato ispettori nelle scuole. Le fonti ministeriali hanno definito l'azione come «atto dovuto» e hanno precisato che il testo della lettera era molto più schierato, collegando il governo ai carnefici. La mail è stata inviata subito dopo la fine degli Esami di maturità.

Una mail dopo la Maturità, con l'invito a «non dimenticare Gaza». Subito dopo, l'ufficio scolastico regionale invia gli ispettori. «Atto dovuto», assicurano fonti ministeriali, precisando che il testo della lettera sarebbe stato molto più schierato: «Accostava il governo ai carnefici». Ispezione inaccettabile, in ogni caso, per molti docenti e genitori, che hanno preso posizione. Così, la polemica ha investito anche la politica, che si è mossa con interrogazioni parlamentari. Il caso al liceo Vivona di Roma, quartiere Eur a sud della Capitale, classico che primeggia nelle classifiche Eduscopio sulle migliori scuole. Il... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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