Dopo l'esame di maturità, un docente ha inviato una mail agli studenti con il messaggio «Non dimenticate Gaza». Immediatamente, l’ufficio scolastico regionale ha disposto l’invio di ispettori nelle scuole. Le fonti ministeriali definiscono questa mossa come «atto dovuto». La comunicazione ha attirato l’attenzione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa decisione.

Una mail dopo la Maturità con l'invito a «non dimenticare Gaza». Subito dopo, l'ufficio scolastico regionale invia gli ispettori. «Atto dovuto», assicurano fonti ministeriali. Inaccettabile, invece, per molti docenti e genitori, che hanno preso posizione. Così, la polemica ha investito anche la politica, che si è mossa con interrogazioni parlamentari. Il caso al liceo Vivona di Roma, quartiere Eur a sud della Capitale, classico che primeggia nelle classifiche Eduscopio sulle migliori scuole. Il prof, Massimo Sabbatini, docente di latino e greco con qualche esperienza politica di sinistra a livello municipale, terminati gli esami decide di mettersi al pc e, contestualmente al saluto, scrive agli alunni appena diplomati: «Cari ragazzi e care ragazze, non dimenticate lo sterminio di Gaza e i suoi responsabili». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, mail del prof agli alunni diplomati: «Non dimenticate Gaza». L'ufficio scolastico invia gli ispettori

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