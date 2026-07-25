Roma scoperta la fabbrica delle auto rubate | cinque arresti nel capannone degli smonta-car

Da virgilio.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque persone sono state arrestate a Roma durante un’operazione dei Carabinieri. In un capannone sono stati trovati veicoli rubati smontati e pronti per essere venduti come ricambi nel mercato nero. L’attività illecita riguardava il recupero e la demolizione di auto sottratte, con i pezzi destinati alla rivendita illegale. La scoperta ha portato all’arresto di cinque individui impegnati in questa attività.

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È di cinque arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Roma, dove è stato scoperto un capannone adibito a smontaggio e demolizione di auto rubate, finalizzato ad alimentare il mercato nero dei ricambi. Gli arrestati sono accusati di ricettazione e sono stati sorpresi mentre smontavano una vettura rubata nel centro della città. Operazione dei Carabinieri: la scoperta del capannone-officina Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato a seguito di un furto di un mezzo. I militari della Compagnia di Roma Piazza Dante sono intervenuti in via Carlo Fornara, nel quartiere Borghesiana, dove hanno individuato un sito utilizzato come deposito, officina e autodemolizione di veicoli rubati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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