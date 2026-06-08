Scoperta maxi fabbrica clandestina di sigarette | 7 arresti

Da udinetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze dell'ordine hanno sequestrato una vasta fabbrica clandestina di sigarette a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Durante l'operazione sono stati arrestati sette persone. La struttura, considerata tra le più grandi mai scoperte in Italia, era attiva senza autorizzazioni e con apparecchiature industriali. La rete operava nel settore del contrabbando di tabacchi, producendo e distribuendo sigarette illegalmente.

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Una delle più grandi fabbriche clandestine di sigarette mai scoperte in Italia è stata smantellata dalla guardia di finanza di Udine a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. L'operazione, condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo friulano in collaborazione con i colleghi di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Maxi fabbrica clandestina di sigarette scoperta a Spilimbergo: 7 arresti

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