Roma perché cercare all' estero? Si può pescare anche in Serie A | idee Leao Nkunku e

La Roma ha incontrato difficoltà nel rafforzare la squadra, con i trasferimenti in entrata che risultano complicati. Greenwood e Summerville non sono più disponibili, mentre Nusa sembra aver perso interesse e El Mala non avrebbe aperto alla cessione. Nel frattempo, il Milan potrebbe offrire soluzioni, con idee di acquisti come Leao e Nkunku. La situazione dei giallorossi rimane in stallo, senza novità concrete sui nuovi acquisti.

E se fosse il Milan a risolvere tutti i problemi della Roma? I giallorossi faticano a fare mercato in entrata: sfumati Greenwood e Summerville, la pista Nusa sembra in salita e El Mala non avrebbe aperto al trasferimento. D'Amico continua a depennare nomi dalla sua lista, e le alternative iniziano a scarseggiare., La Roma sta rincorrendo obiettivi di mercato in quasi tutti i campionati esteri, quando forse la soluzione potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. E se il grande obiettivo per la trequarti diventasse Leao? Non c'è ancora nulla di concreto, ma il nome del portoghese sarebbe finito nella lista della dirigenza giallorossa, che nei prossimi giorni potrebbe tentare l'approccio per intavolare una trattativa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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