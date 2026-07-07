Girma verso la Serie B L’estero può aspettare

Natan Girma potrebbe trasferirsi in Serie B, con l’Avellino come possibile destinazione o un altro club del campionato. La trattativa sembra riaprirsi, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Il difensore, che ha recentemente lasciato il suo precedente club, è stato al centro di discussioni di mercato. La sua eventuale cessione dipende ancora da negoziati tra le parti coinvolte. Nessuna indicazione sulla durata dell’eventuale accordo o sui dettagli economici.

La pista che può portare Natan Girma all’ Avellino o in qualche altro club della nostra Serie B potrebbe riaprirsi. Il giocatore – che ha da poco cambiato procuratore affidandosi ad un’agenzia straniera – aveva inizialmente posto il ‘veto’ su un trasferimento nel nostro Paese, forse lusingato da un’esperienza fuori dai confini come quella dell’ex compagno e amico Lambourde (finito al Servette, nella Serie A svizzera). Nelle ultime ore però l’operazione ‘diplomatica’ portata avanti dai dirigenti della Reggiana e da alcune persone vicine al calciatore dovrebbe averlo convinto a tornare sui propri passi. Il giocatore, non è un mistero, fa gola... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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