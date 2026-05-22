Milan-Cagliari probabili formazioni | Allegri lancia Nkunku e Füllkrug Ecco perché può funzionare
Il Milan ha iniziato il ritiro a Milanello in vista della partita contro il Cagliari. L’allenatore ha deciso di schierare insieme Nkunku e Füllkrug in attacco. Questa scelta sembra mirata a mettere in campo due giocatori con caratteristiche diverse, con l’obiettivo di trovare un equilibrio in attacco. La formazione ufficiale non è ancora stata comunicata, ma la coppia Nkunku-Füllkrug resta tra le opzioni principali per il match. I giocatori si allenano con il resto della squadra, preparandosi per la prossima sfida di campionato.
Da oggi parte la missione Cagliari per il Milan: come scrive 'La Gazzetta dello Sport' è iniziato in mattinata il ritiro a Milanello con l'obiettivo di vincere contro la squadra sarda per assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Ci sono ancora dubbi sulla probabile formazione da schierare a San Siro con una certezza: in attacco ci sarà Nkunku, reduce da due ottime partite contro l'Atalanta e il Genoa. A livello di forma è quello che sta meglio nel reparto rossonero. Il dubbio rimane su chi sarà il suo partner nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri: Leao torna dalla squalifica, ma ci sono anche Pulisic, Gimenez e Füllkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, le ultime notizie e la probabile formazione verso la sfida col Cagliari | Serie A
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