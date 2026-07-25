La Roma si prepara a partire per un torneo all’estero, dopo aver disputato amichevoli contro la squadra Primavera e il Trastevere. Nel frattempo, Nusa è sotto osservazione a causa della concorrenza proveniente dalla Premier League. Soulé non ha subito infortuni durante le ultime sessioni di allenamento. La squadra si sta concentrando sugli ultimi allenamenti in Italia prima di partire per le competizioni internazionali.

Roma 25 luglio 2026 – Si arriva verso il fine settimana e dopo le amichevoli contro la squadra Primavera e il Trastevere, la Roma si appresta ad affrontare gli ultimi allenamenti in Italia prima di volare all'estero. Domenica i giallorossi saranno attesi nella sfida tra squadre di proprietà del gruppo della famiglia Friedkin contro il Cannes. Dopo la fermata sulla stupenda costa francese, i capitolini voleranno in Gran Bretagna, dove affronteranno la seconda parte del proprio ritiro, prima di lanciarsi verso il campionato con l'ultima amichevole contro il Borussia Dortmund. Chi invece avrà ben altro da fare e non il preparare i viaggi per le prossime amichevoli è senza dubbio Tony D'Amico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Roma: Nusa nel mirino, occhio alla concorrenza della Premier; nessun infortunio per Soulé

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