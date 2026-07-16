La Juventus ringrazia Muharemovic e tenta l’assalto a Lucumì per la difesa | occhio alla concorrenza della Premier League Le ultime

La Juventus ha incassato 20 milioni di euro dalla cessione di Muharemovic, che si trasferisce a titolo definitivo. La società ora punta a rafforzare il reparto difensivo con l'acquisto di Lucumì, attualmente in forza al Bologna. La concorrenza principale arriva dalla Premier League, dove altri club hanno mostrato interesse per il difensore. La trattativa tra i bianconeri e il giocatore è in corso.

di Luca Fiore Muharemovic porta 20 milioni di euro nelle casse della Juventus che può finanziare l’assalto decisivo a Lucumì del Bologna per la difesa. Il calciomercato della Juventus potrebbe subire un’improvvisa e decisiva accelerazione grazie a una ricca operazione in uscita ormai giunta al traguardo. La cessione di Tarik Muharemovic al Leeds è destinata a fruttare 20 milioni di euro, garantendo un tesoretto immediato da reinvestire subito per rinforzare il reparto arretrato a disposizione dell’allenatore. La strategia dei bianconeri è chiara: questi fondi serviranno a finanziare Jhon Lucumí, il difensore centrale di piede sinistro che si trova da tempo in cima alla lista dei desideri per completare la retroguardia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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