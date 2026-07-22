Soulé nel mirino della Fiorentina contatti con la Roma

Notizia in breve

Matias Soulé potrebbe lasciare la Roma durante questa estate. La Fiorentina ha mostrato interesse e avrebbe avviato contatti con l’entourage dell’attaccante argentino. Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina, sta cercando di portare l’attaccante nella rosa viola. Al momento non ci sono ancora accordi ufficiali, ma le trattative tra le due società sono in corso. Soulé, attualmente in forza alla Roma, potrebbe cambiare squadra nei prossimi mesi.