Soulé nel mirino della Fiorentina contatti con la Roma
Matias Soulé potrebbe lasciare la Roma durante questa estate. La Fiorentina ha mostrato interesse e avrebbe avviato contatti con l’entourage dell’attaccante argentino. Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina, sta cercando di portare l’attaccante nella rosa viola. Al momento non ci sono ancora accordi ufficiali, ma le trattative tra le due società sono in corso. Soulé, attualmente in forza alla Roma, potrebbe cambiare squadra nei prossimi mesi.
Matias Soulé potrebbe salutare la Roma durante l’estate in corso con l’argentino che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina con Fabio Paratici alla ricerca di un nuovo colpo. Calciomercato Roma, Fiorentina su Soulé (Ansa Foto) – calciomercato.it Il giovane attaccante, considerato il rinnovo di Dybala e il prossimo arrivo di Summerville in giallorosso, sembra essere nella lista dei cedibili anche se i giallorossi non appaiono intenzionati a fare sconti per l’ex Juventus. La valutazione della punta si aggira attorno ai 35 milioni di euro con Fabio Paratici che vorrebbe regalare un colpo ad effetto per mettere la ciliegina sulla torta sulla campagna acquisti viola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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