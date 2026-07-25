Roma la preparazione entra nel vivo | infortuni in casa giallorossa e domani la trasferta di Cannes

La Roma si sta concentrando sulla preparazione in vista dell'inizio del campionato, con la prima partita in programma lunedì 24 agosto all'Olimpico. Nel frattempo, ci sono stati alcuni infortuni tra i giocatori della squadra. Domani è prevista una trasferta a Cannes, che fa parte della fase di preparazione estiva. La squadra sta lavorando per recuperare gli infortunati e arrivare al debutto con la formazione al completo.

Il tempo stringe, e lo stringe parecchio. Manca sempre meno all’inizio della stagione: la Roma scenderà in campo all’ Olimpico lunedì 24 agosto, per la prima giornata del prossimo campionato di Serie A. Da qui a quel giorno, ogni seduta di allenamento assume un peso specifico diverso. Corsa, intensità, tattica: la ricetta di Gasperini. Gian Piero Gasperini resta concentrato esclusivamente sulla preparazione atletica e tecnica della squadra. Tre gli elementi attorno a cui ruotano le sedute quotidiane dei giallorossi: corsa, intensità e lavoro tattico. Un mix che l’allenatore sta calibrando giorno dopo giorno, in vista di un avvio di stagione che si avvicina rapidamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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