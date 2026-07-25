Roma la preparazione entra nel vivo | infortuni in casa giallorossa e domani la trasferta di Cannes
La Roma si sta concentrando sulla preparazione in vista dell'inizio del campionato, con la prima partita in programma lunedì 24 agosto all'Olimpico. Nel frattempo, ci sono stati alcuni infortuni tra i giocatori della squadra. Domani è prevista una trasferta a Cannes, che fa parte della fase di preparazione estiva. La squadra sta lavorando per recuperare gli infortunati e arrivare al debutto con la formazione al completo.
Il tempo stringe, e lo stringe parecchio. Manca sempre meno all’inizio della stagione: la Roma scenderà in campo all’ Olimpico lunedì 24 agosto, per la prima giornata del prossimo campionato di Serie A. Da qui a quel giorno, ogni seduta di allenamento assume un peso specifico diverso. Corsa, intensità, tattica: la ricetta di Gasperini. Gian Piero Gasperini resta concentrato esclusivamente sulla preparazione atletica e tecnica della squadra. Tre gli elementi attorno a cui ruotano le sedute quotidiane dei giallorossi: corsa, intensità e lavoro tattico. Un mix che l’allenatore sta calibrando giorno dopo giorno, in vista di un avvio di stagione che si avvicina rapidamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
FOOTBALL MANAGER 26 - CARRIERA ALLENATORE JUVENTUS - UN COLPO IN DIFESA - Gameplay ITA - EP.85
Notizie e thread social correlati
Atalanta, la preparazione entra nel vivo: squadra in ritiro con Sarri. Giorni di presentazioni, aspettando la prima uscitaLa squadra è in ritiro a Zingonia con Sarri, con temperature che si aggirano intorno ai 35 gradi.
Roma-Manna: la trattativa entra nel vivo, ADL fa muroLa squadra di calcio ha deciso di affidarsi a Giovanni Manna come responsabile dell’area tecnica per la prossima stagione.
Argomenti più discussi: Roma, prosegue la preparazione: oggi in programma due allenamenti a Trigoria; Concorso ASMEL 2026: Bando in arrivo per l'aggiornamento annuale degli elenchi utilizzati da oltre 1.000 amministrazioni; Calciomercato Serie A: Roma all-in per Summerville, pazza idea Kean per il Como; Esame Consulente Finanziario - Come studiare la banca dati.
Il parco macchine si aggiorna. Entra ufficialmente il nuovo autobus a cambio automatico, che va ad affiancare quello meccanico già presente nelle nostre sedi. Due mezzi, due tecnologie, una preparazione completa. Perché chi si avvicina alla patente D o al C facebook
Roma, ritiro al via il 13 luglio: Gasperini chiederà dedizione, sacrificio e intensitàI calciatori che non sono abituati a sudare e lottare mi spaventano. Parola Gian Piero Gasperini. Il nuovo allenatore sta mettendo a punto tutti i dettagli della preparazione atletica che comincerà ... ilmessaggero.it