Roma-Manna | la trattativa entra nel vivo ADL fa muro

La squadra di calcio ha deciso di affidarsi a Giovanni Manna come responsabile dell’area tecnica per la prossima stagione. La trattativa tra le parti si sta sviluppando in queste ore, mentre il club fa sapere di aver preso questa decisione senza ulteriori dettagli ufficiali. La scelta di Manna arriva dopo un periodo di discussioni e confronti interni, con il club che ha comunicato la volontà di procedere con questa nomina.

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La Roma ha rotto gli indugi e ha deciso di puntare con decisione su Giovanni Manna per affidargli le chiavi dell’area tecnica in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni raccolte da la Repubblica, la proprietà americana non avrebbe attualmente intenzione di virare su alcun piano B, considerando l’attuale direttore sportivo del Napoli il profilo ideale da affiancare a Gian Piero Gasperini. I contatti, proseguiti costantemente nelle ultime settimane, hanno portato sul tavolo del dirigente una proposta economica importante, superiore al milione di euro annui, formulata dopo un incontro diretto con i Friedkin e lo stesso tecnico nerazzurro.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Manna nel mirino della Roma: il Napoli fa muroTra i profili osservati dalla Roma per il futuro dell’area sportiva c’è anche quello di Giovanni Manna. Bimbo trapiantato, entra nel vivo la trattativa per il risarcimentoTempo di lettura: 3 minutiDopo il primo incontro dell’8 aprile, durante il quale è stata valutata la sussistenza dei presupposti, entrerà nel vivo il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma, i Friedkin a caccia del nuovo ds: prima offerta per Manna del Napoli; Manna, la Roma fa sul serio: pressing serrato! Cosa frena la trattativa – Mediaset; Valter De Maggio: La Roma vuole ingaggiare il ds del Napoli Manna; Calciomercato Roma, Manna scala le gerarchie come nuovo ds. I Friedkin vogliono strapparlo a De Laurentiis. Roma, tutto su Manna: è lui il prescelto dei FriedkinE' Giovanni Manna il candidato numero uno per la poltrona di direttore sportivo a Trigoria, ma c'è da superare lo scoglio ADL ... siamolaroma.it Manna al posto di Massara: Ha già risposto alla RomaEsautorato pubblicamente da Gian Piero Gasperini nella conferenza di due settimane fa, Frederic Massara continua a lavorare per la Roma soprattutto sul fronte uscite e rinnovi, come testimonia l’incon ... asromalive.it Gazzetta - #ASRoma, tra #Manna e #DAmico spunta Cristiano #Giaretta del #Pafos: è nella manciata di nomi al vaglio per il ruolo di nuovo direttore sportivo x.com