Atalanta la preparazione entra nel vivo | squadra in ritiro con Sarri Giorni di presentazioni aspettando la prima uscita

La squadra è in ritiro a Zingonia con Sarri, con temperature che si aggirano intorno ai 35 gradi. La preparazione entra nel vivo, tra sessioni di allenamento e presentazioni ufficiali. La prima uscita ufficiale è ancora da definire. La settimana si svolge in condizioni climatiche calde, tra Ciserano e Verdellino, mentre la squadra si concentra sulla preparazione pre-stagionale.

Zingonia. Il termometro starà perennemente intorno ai 35 gradi per tutta la settimana sulla Bergamasca e anche tra Ciserano e Verdellino. Ma non saranno soltanto le temperature ad alzarsi: anche l’intensità del lavoro quotidiano in casa Atalanta, visto che da ieri, lunedì 13 luglio, è iniziato ufficialmente il ritiro al centro sportivo Bortolotti, dove i giocatori resteranno per due settimane allenandosi ogni giorno e dormendo nelle loro stanze all’interno della ‘casa’ nerazzurra. Si tratta del momento della stagione più importante a livello fisico, quello in cui mettere la proverbiale benzina nelle gambe per arrivare pronti all’inizio e soprattutto per restarci fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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