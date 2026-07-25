Roma incendio in un ristorante | colonna di fumo visibile a chilometri

Venerdì sera a Roma, un incendio ha interessato un ristorante in via Valleranello nell’Eur. Le fiamme sono divampate nel locale e si sono estese alle sterpaglie circostanti, coinvolgendo anche un hotel e una casa dello studente nelle vicinanze. Un’enorme colonna di fumo è visibile da diversi chilometri. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati segnalati feriti.

Incendio nella serata di venerdì 24 luglio nel ristorante Eur di via Valleranello a Roma. Le fiamme, divampate per cause in corso d'accertamento, hanno interessato il locale e si sono estese anche alle sterpaglie circostanti la struttura interessando anche un hotel e una casa dello studente nella zona. Vasta la colonna di fumo visibile tanto dall'Eur che da Ostia. Non risultano feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che con il vento si sono allargate velocemente. Evacuate a scopo precauzionale alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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